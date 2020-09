EEUU no estará en la plataforma de la OMS para garantizar el acceso equitativo a la vacuna

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Ensayos de la vacuna de Moderna contra el coronavirus el 27 de julio de 2020 (AP Photo/Hans Pennink).

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que, debido a su ruptura con la OMS, no planea formar parte de la plataforma creada por ese organismo internacional para garantizar un acceso global y en términos de igualdad a la vacuna o vacunas contra la COVID-19 que se desarrollen.



La Casa Blanca explicó a Efe que no tiene planes de participar en la plataforma, denominada COVAX y con la que ya se han comprometido al menos 172 países, debido a sus diferencias con la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo al que Washington acusa de estar “sesgado” a favor de China.



“Estados Unidos seguirá cooperando con nuestros aliados internacionales para asegurarnos de que derrotamos a este virus, pero no nos dejaremos constreñir por organizaciones multilaterales influidas por la corrupta Organización Mundial de la Salud y por China”, dijo a Efe Judd Deere, uno de los portavoces de la Casa Blanca.