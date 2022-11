EEUU vota: guía para entender las elecciones legislativas de mitad de mandato de este 8-N

¿Qué son las ‘midterms’?

Más allá de las Cámaras: gobernadores y fiscales

En estas elecciones también se renovará a 36 de los 50 gobernadores de estados. Teniendo en cuenta que son quienes más directamente gestionan la vida de los norteamericanos, la importancia de esa elección es especialmente trascendente, por más que desde fuera parezca algo muy local. No lo es, cuando sólo el estado de California ya tiene prácticamente la población de España. Los gobernadores tienen poder ejecutivo a nivel estatal sobre varios asuntos que no corresponden al gobierno federal, entre ellos, el presupuesto, el aborto o la regulación medioambiental.

¿Qué dicen las encuestas?

Según un reciente sondeo publicado por The New York Times, los electores indecisos están virando de forma mayoritaria hacia los republicanos, aunque gran parte de los estadounidenses no tiene interés en estos comicios, directamente. La tasa de participación suele alcanzar niveles bajos, alrededor del 40%, y no se espera una mayor movilización esta vez. Hay cansancio, desafección: de nuevo, según el NYT, el 85% de la población se siente insatisfecha con la dirección del país, independientemente de su partido político. No convence nadie y la campaña ha dado en parte la clave de por qué: muy pocas propuestas, muy poco debate sobre los programas, muchas acusaciones y mucha bilis contra el adversario.