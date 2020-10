García Egea: "La propuesta de Vox hizo parecer a Sánchez Winston Churchill"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado muy crítico esta mañana con Vox y su moción de censura, hecha “contra Pablo Casado”, el líder popular, de quien este jueves se vio “el mejor” rostro. “Muchos españoles lo han conocido ahora en profundidad”, ha defendido. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, contra quien nominalmente iba el proceso, ha parecido “Winston Churchill” gracias al esfuerzo de la ultraderecha por celebrar este debate, ha afeado el dirigente murciano.

En una entrevista en la Cope, Egea ha confirmado que “en el primer minuto”, tras conocer que Vox presentaba la moción, “el PP decide no es posible apoyarlo, que no va a participar de estas cuestiones”. “Nuestro objetivo era trabajar para que hubiera un plan b, jurídico, poder limitar la movilidad de las personas, algo que permitiera a las comunidades proteger la salud de los ciudadanos. Estamos centrados en lo importante”, ha destacado. Si decidieron no hablar hasta el momento final, no decir si se abstenían o votaban no como finalmente hicieron, fue porque así “alejábamos la posibilidad de que la cuestión centrase la actualidad informativa”, y se hablara “de lo que verdad preocupa”.