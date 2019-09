EH Bildu pide a los “partidos españoles” renunciar a actos políticos en Euskadi en la campaña

Cuando aún no ha finalizado la legislatura ya se acumulan las tensiones para la campaña electoral del 10-N. Este viernes, EH Bildu ha registrado una proposición no de ley que el Parlamento Vasco pida a los partidos “de ámbito español” que en la próxima campaña de las elecciones generales “no tensionen la convivencia y no usen Euskal Herria para sacar votos en España”.

En el escrito, EH Bildu propone que el Parlamento Vasco, “desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos”, reclame “a partidos de ámbito español cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula que renuncien a utilizar este país para la obtención de votos en el resto del Estado” y que “no tensionen la convivencia provocando altercados y situaciones violentas que todos rechazamos”.

La iniciativa, firmada por el parlamentario Unai Urruzuno, se justifica, según EH Bildu, por las convocatorias que Vox hizo el pasado mes de abril en Bilbao y San Sebastián, así como las que después hizo Ciudadanos en Rentería y Ugao-Miraballes, o la anteriormente protagonizada por ambos partidos en Alsasua, junto con el PP en aquella ocasión.

A juicio de EH Bildu, ese tipo de actos “no son un ejercicio de libertad de expresión, sino una provocación malintencionada que pervierte el significado de ese derecho fundamental, y todo ello con el único objetivo de trasladar una imagen falsa de Euskal Herria a partir de la cual luego poder justificar maniobras ilícitas que atacan la convivencia y la normalidad política”.