El fiasco de Afganistán revive el debate sobre el Ejército europeo

La idea forma forma parte de la llamada Brújula estratégica, el documento llamado a servir de guía militar de la UE para definir futuras amenazas, objetivos y ambiciones en este campo. “No todos compartimos la misma visión del mundo ni tenemos la misma cultura. Esto requiere tiempo. Todavía no tenemos una unanimidad completa. Les mentiría si les dijera que hoy todo el mundo ha estado de acuerdo en ello de forma explícita, pero no importa porque no era una reunión para tomar decisiones, sólo un debate. La auténtica decisión se adoptará en noviembre”, ha explicado. El 16 de ese mes espera ver aprobada una nueva doctrina militar, pero queda mucho hasta entonces.

Ese desapego del amigo americano se entiende claramente si vemos que las palabras de Juncker coinciden con la llegada al poder del ya expresidente de EEUU, Donald Trump , quien no sólo dio la espalda a sus socios europeos sino que se encaró con ellos para pedirles más dinero. EEUU reclamaba a sus aliados cumplir con la cuota del 2% del PIB en inversiones en defensa, pero los europeos insistían en que no valía sólo el cuánto, sino el como, porque es desigual la participación en misiones de cada cual, por ejemplo, y eso también aporta.

Autosuficiencia, autonomía, capacidad de decisión... son los términos que usan los defensores de este ejército europeo. Sin embargo, hay unidad en el impulso de un plan común, pero no en los detalles. Alemania lo defiende, pero a la vez es uno de los grande socios europeos de Washington -Italia es el otro- y plantea un equilibrio que dé aire sin incomodar al aliado.

Ambos estados, junto a Bélgica y Países Bajos, guardan hoy día bombas nucleares norteamericanas, muestra de confianza máxima. En el lado atlántico, también hay dudas: los países del este, como Polonia y los del Báltico, estiman que sólo una OTAN cada vez más fuerte puede enfrentarse a la amenaza que les pilla cerca, la de Rusia, y que apostar por un ente europeo sería un divide y vencerás para Moscú.

Muchos años

Los expertos creen que el debate serio sobre la defensa comunitaria se aplazará de nuevo en cuanto se calmen los ánimos tras el desastre afgano. La Comisión se ha visto en entredicho por la salida poco honrosa de sus miembros, arrinconados en el aeropuerto de Kabul y sin posibilidad de sacar a todos sus nacionales y colaboradores, pero aún así la crítica mayor ha sido para EEUU y la OTAN y Europa se ha salvado de la quema, relativamente, con las correctas actuaciones de socios como España o Alemania.

“Nunca hubo una misión específica europea, sino de la OTAN, con lo cual no se puede culpar a la estructura de la UE como tal”, explica el coronel retirado Manuel Gutiérrez, con experiencia en tres misiones internacionales. De ahí que, entiende, no se vaya a hacer un “examen de conciencia” común de lo ocurrido y las urgencias “se irán abandonando”. Aún siendo defensor de una “estructura común y, sobre todo, de apuestas comunes de defensa” en el seno de la UE, se cuestiona que hubiera servido para algo enviar a 5.000 efectivos al aeropuerto de Kabul, porque “hubiera hecho falta una decisión política compleja de dar y tener unas capacidades militares oportunas para garantizar la seguridad y el puente aéreo”. Años, “muchos”, harían falta para tener armado un brazo “realmente útil”.

Extiende ese ejemplo a otras misiones en las que Europa podría tener interés, como la lucha contra el yihadismo en el Sahel, que hoy lidera Francia. “Digamos que se tienen los 5.000 efectivos y el dinero para mantenerlos. Aún así, hay que debatir muy profundamente elementos esenciales para que ese cuerpo trabaje de forma fructífera. Empezando por la gobernanza, quién toma decisiones y cómo, las mayorías, los consensos, las unanimidades forzosas que algunos verán como un ataque a su soberanía, y siguiendo por la capacidad o voluntad de cada país para poner de su parte e integrarse en este nuevo bloque”, comenta.

Hay un reto “triple” que es igualmente complejo: el de lograr que los sistemas de armas de ese entramado sean normalizados, estandarizados y que sea operativo pelear unos junto a otros cuando se tienen distintas armas y distintos medios. Eso también lleva tiempo y cuesta dinero, en un contexto en el que los euros se han ido, inesperadamente, a fondos como el de recuperación de la pandemia, recuerda.

De fondo, el problema “de que cada uno es de su padre y de su madre”, o sea, que hay que “superar las distintas culturas estratégicas que conviven en la UE”, particulares y domésticas, y “el pasado y los miedos de cada cual”, como el que tiene el este de alejarse de la OTAN y quedarse con su paraguas medio cerrado.

El coronel defiende que “hay que tener una potencia militar” común, porque Europa ha estado demasiado tiempo esperando que otros muevan fichas y sus intereses, “en lo geoestratégico, lo político y lo económico”, no han sido los que han prevalecido. Tener una estructura, matiza, no quiere decir que se vaya a emplear. “Siempre siempre ha de ser el último recurso”, recuerda. “Estamos ante un debate que, institucionalmente, es muy complicado de hacer cuajar. Cuando se pide a los países como Alemania que precisen más, de pronto ya no se habla de políticas, sino de “visión” o de “Ejército de europeos”, con fuerzas nacionales interconectadas, pero no de “Ejército europeo”.

Un debate recurrente y complejo que lleva dos décadas dando vueltas, pero casi siempre sólo cuando truena.