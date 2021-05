El 15-M y los que vienen

Hace 10 años del 15M. Ha transcurrido toda una década en la que han sucedido tantas cosas a las que hemos puesto el apelativo de “histórico” —parece que ahora cualquier cosa lo es— que es difícil entender cómo todo esto ha sido posible sin tener en cuenta aquel momento excepcional. Es imposible entender los acontecimientos que han tenido lugar en España sin explicar lo que sucedió en aquellas plazas abarrotadas, en aquella ruptura del sentido común que se convirtió en un terremoto de indignación. Y, sin embargo, ha sucedido ya que la gente más joven de nuestro país, la generación Z, apenas tiene un recuerdo directo de aquel momento, mucho menos del clima que se respiraba con anterioridad al ciclo de cambio que abrió el 15-M —lo cual sin duda nos recuerda a quienes éramos tan jóvenes entonces que ya no lo somos tanto—.

Hablando con Clara, una compañera que cumple ahora 19 años, me decía que recuerda las imágenes en televisión y la convulsión que hubo aquellos días, pero que lo que conoce de aquel movimiento es lo que le habían contado personas bastante mayores que ella. El significado de los momentos decisivos no tiene que ver solo con lo que sucedió realmente en ese determinado momento sino con los relatos míticos que hacemos de ellos.

Mi generación no vivió la Transición. Pero el relato que construyó el mito de la Transición, para muchas generaciones posteriores, se consolidó mucho más con el famoso documental de Victoria Prego que por las disquisiciones sesudas entre historiadores o incluso por las vivencias personales de quienes sí estaban ahí. En ese sentido, para los millennial, aquella generación a la que llamaban ni-nis, y a la que nosotros llamamos sin futuro, para quienes protagonizamos una parte importante del movimiento, fue decisivo, no solamente no haber podido votar la Constitución del 78, sino, además, ser la primera generación que no vio ese gran relato en forma de documental sobre la Transición en el momento en el que se emitió en TVE (en mi caso tenía cuatro años).

Por eso es tan sumamente importante la memoria que seamos capaces de proyectar de lo que ocurrió hace 10 años en las plazas de nuestro país. Precisamente por eso también, hoy hay una gran cantidad de opinadores y tertulianos instalando el relato de que aquello fue un efecto pasajero, sin más consecuencia real que el de cambiar —eso es completamente innegable— el sistema de partidos, para que todo siguiera sin embargo igual.

Es cierto que muchas de las demandas del 15-M no se han cumplido, es cierto que los jóvenes siguen sufriendo una situación crítica marcada por el paro, la precariedad y la falta de oportunidades. Es cierto que nuestra democracia sigue teniendo importantes carencias y que volvemos a atravesar una grave desafección política. Cada generación se topa con sus propios límites, con sus aciertos y con sus errores, con sus éxitos y sus fracasos. Pero eso no significa que el camino haya sido en balde.