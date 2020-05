El 5G al rescate

SOPA Images via Getty Images

La mayoría de los beneficios de esta tecnología no se plasmarán hasta que no se haya extendido un servicio de 5G accesible para todo el mundo. El mayor reto que tenemos por delante a nivel europeo es sentar las bases para que esta tecnología deje de ser una promesa y se convierta por fin en realidad.

Es la pescadilla que se muerde la cola: el mundo poscoronavirus necesita al 5G como parte de su recuperación económica, pero el 5G no puede ser desplegado por causa del coronavirus.

Esto hace que, en este momento crítico para la economía mundial, el 5G sea uno de los motores más firmes y con más potencia de la transformación digital y, por tanto, de la recuperación actual de las industrias. Su impacto económico será enorme en los próximos años: el 5G contribuirá con alrededor de 2,2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años, según el informe The Mobile Economy 2020 elaborado por GSMA. Según el mismo estudio, para 2025 habrá en activo 1.800 millones de conexiones 5G.

En este tablero de juego, Europa no cuenta con autonomía estratégica y cada país es soberano en cuanto a conectividad. Así, la geopolítica también cuenta en la tecnología, y se buscan oportunidades de crecimiento socioeconómico, a la par que tecnológico. En la carrera del 5G, cada jugador está eligiendo su caballo ganador. Cada país puede elegir proveedor. Las implicaciones a nivel político, económico y social son enormes. Por eso, hay que tener voluntad de acción conjunta. Es un asunto de primer orden: o Europa sienta las bases de su cohesión o vamos a un mercado fragmentado que no va a permitir la interoperabilidad. La decisión sobre el operador o los operadores que elijamos va a tener consecuencias muy importantes.

Más allá de la histórica competencia tecnológica y geopolítica entre China y Estados Unidos, debemos preguntarnos qué papel va a jugar la Unión Europea en todo esto y cómo lograr la unión adecuada para traerlo a nuestro terreno. Para ello, nuestra relación estratégica con China (socio comercial básico) será crucial, al mismo tiempo que no podemos perder de vista los lazos también comerciales y económicos y de seguridad que hay con un aliado como Estados Unidos. Para complicar aún más las cosas, tanto este aliado histórico como el socio comercial asiático no están en sus mejores momentos políticos: el autoritarismo y las decisiones unilaterales en ambos Gobiernos no ayudarán a centrar este debate.

Hay muchos jugadores en un paisaje más conectado que nunca, y lleno de oportunidades y de desafíos. Decíamos al principio que nuestra historia vital se ha dividido probablemente para siempre entre antes y después del coronavirus. La historia de la tecnología y la de la economía también vivirán un enorme punto de inflexión cuando el 5G sea una realidad global y muestre todo su potencial.