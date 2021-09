El abogado de Puigdemont: "Alguien ha sobremotivado a los policías del aeropuerto de Cerdeña"

THIERRY ROGE via Getty Images

THIERRY ROGE via Getty Images Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.

En declaraciones a los periodistas, Boye ha explicado que Puigdemont todavía no se encontraba a disposición judicial, algo que espera que ocurra de aquí a 72 horas, tal y como marca la ley.

Algo que también ha confirmado otro de los abogados de Puigdemont, Simon Beckaert, quien asegura que uno de los argumentos que incluirán en la demanda es que la justicia española “prometió” al TGUE que la euroorden contra Puigdemont había quedado “suspendida”, tal como recogió el propio tribunal en el auto que dictó el 30 de julio, cuando retiró la inmunidad al expresdiente catalán, considerando que no había riesgo de que le detuvieran.

Aun así, el abogado cree que “el procedimiento va a ser bastante más rápido que en Alemania”, cuando Puigdemont fue detenido en 2018.

El abogado del expresidente catalán ha asegurado que su defendido se ha movido por distintos países de Europa como Francia sin ser detenido y no entiende qué ha ocurrido en este caso.

“Alguien ha sobremotivado a los policías del aeropuerto de Cerdeña”, ha afirmado Boye, quien confía en la preparación e independencia de los jueces italianos, a los que ha enviado este consejo: “Si yo fuera juez, me leería mucho la resolución del 30 de julio, que me serviría de orientación si no quiero hacer el ridículo días después”.