El abogado de Torra: "Si hay sentencia firme del Supremo y el Parlament la ejecuta, él acatará"

El abogado de Quim Torra, Gonzalo Boye, ha afirmado este sábado que el presidente de la Generalitat acataría una sentencia firme del Tribunal Supremo que le desposeyera del cargo si el Parlament de Cataluña “ejecuta esa sentencia”.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Boye ha indicado: “El president Torra ha tenido siempre muy claro que si hay una condena firme y el Parlament de Cataluña ejecuta esa sentencia, él la va a acatar, nunca ha dicho lo contrario”.



“Lo que pasa -ha advertido Boye- es que una cosa es eso y otra que le roben al árbitro y se lleven el balón y no permitan jugar el resto del partido, que es lo que pretende hacer la Junta Electoral Central (JEC)”.



La Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó ayer por la tarde retirar la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su sustitución por Ferran Mascarell, quien le sucedía en la lista electoral de JxCat de las últimas elecciones catalanas.



Los miembros de la Junta Provincial acordaron así ejecutar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que vetó a Torra como diputado.



El Supremo había descartado horas antes suspender de urgencia un acuerdo de la Junta Electoral Central que, el pasado 3 de enero, retiró a Torra el acta de diputado autonómico a raíz de su condena por desobediencia y dejó en manos del Parlament la decisión de si abandonaba también la presidencia de la Generalitat.



Gonzalo Boye ha insistido en que la Junta Electoral Central es un órgano administrativo que no puede pasar por delante del Tribunal Supremo ni de la mesa del Parlament para retirarle la condición de diputado a Torra.



El abogado entiende que la Junta Electoral tiene prisa para retirar el acta de diputado a Torra para adelantarse a la posibilidad de que el Supremo dé la razón al presidente de la Generalitat y tumbe el acuerdo de la JEC.



En este sentido, Boye se ha preguntado qué pasaría si se hace caso a la JEC y “acabara habiendo dos presidentes” en Cataluña.



Gonzalo Boye ha destacado que tanto la Junta Electoral Central como la de Barcelona están de acuerdo en que el cargo de diputado en el Parlament es una condición para ser presidente “pero no para continuar ejerciendo el cargo”.