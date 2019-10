El abogado del condenado por asesinar a la niña Sara pide repetir el juicio

El abogado del condenado por asesinar y violar a la niña de 4 años Sara, muerta tras sufrir malos tratos del entonces pareja de su madre en su domicilio de Valladolid en agosto de 2017, ha pedido que se repita el juicio en la Audiencia vallisoletana, una opción que la fiscal ha rechazado.

En su intervención en la vista por los recursos contra la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el letrado ha considerado que “el presidente de la Sala perdió la imparcialidad durante la vista”.

Ha agregado que el presidente de la sala realizó “muchas preguntas incriminatorias” durante la vista oral y se negó a aceptar un buen número de pruebas propuestas por la defensa del hombre que fue condenado, Roberto H.H.

La sentencia de la Audiencia provincial condenó a Roberto H.H. a prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y ensañamiento, violación, malos tratos con lesiones y maltrato habitual con el componente de odio, ya que el padre natural de la niña de 4 años es de origen rumano.

También condenó a la progenitora de la pequeña, Davinia M.G., a veintiocho años de cárcel por comisión por omisión de asesinato con alevosía, maltrato habitual y tres delitos de maltrato con lesiones a la menor.

La Fiscal ha considerado que no hay razones para revisar la condena ni para repetir el juicio, aunque también ha pedido que se retire a la mujer la patria potestad de su otra hija, que tenía 14 años cuando asesinaron a su hermana.

La representante del Ministerio Público ha desechado en su intervención la vulneración de la presunción de inocencia formulada por las defensas de ambos acusados, que han argumentado que no se habían valorado bien las pruebas por el jurado popular y que había suficientes elementos para dudar de la culpabilidad del condenado, lo que anularía también la condena a la mujer.

La Fiscal ha considerado que la valoración de las pruebas fue correcta y ha recordado que en el recurso que se ha visto hoy no se pueden volver a valorar, salvo que alguna no fuera válida por razones técnicas, algo que no se produce en este caso.