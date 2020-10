El absurdo de Madrid: Sanidad no pide el cierre de parques, pero la Comunidad no los reabrirá

Los ciudadanos madrileños no tienen asimilado todavía su confinamiento, básicamente porque no saben cómo será. Poco a poco, se van conociendo los detalles de las nuevas medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad tras una disparatada semana de idas y venidas en la que el Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha confundido y preocupado a la población casi a partes iguales.

Lo que se sabe, por el momento, es que Madrid acatará la orden ministerial por la que se establece un confinamiento perimetral de diez municipios madrileños, incluida la capital. Lo que no se sabe muy bien todavía es qué ocurrirá con las 45 áreas que ya estaban previamente confinadas.

Uno de los aspectos más polémicos de la decisión inicial del Ministerio era el cierre de parques en los municipios ‘intervenidos’ (es decir, aquellos que superen los tres umbrales epidemiológicos acordados). Finalmente, el cierre de parques no aparece contemplado en la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Una pequeña victoria”... que no lo es tanto

Para Javier Padilla, médico de familia en Madrid, esta ‘marcha atrás’ es “una pequeña victoria”. “Era de sentido común”, afirma. “Por la evidencia disponible, no tenía ningún sentido cerrar parques”, abunda. Con la “evidencia” se refiere a los estudios que apuntan que en los espacios al aire libre la posibilidad de contagio es 20 veces menor que en espacios cerrados.

“Espero que esto sea un punto de inflexión para las políticas de ahora en adelante”, confía Padilla. No obstante, la “victoria” no es completa. “En los barrios de Madrid que ya estaban confinados los parques siguen cerrados”, lamenta. “Que la orden del Ministerio no cierre los parques no quiere decir que Díaz Ayuso no cierre los parques”, expone. “Lo que pone el Ministerio son unos mínimos, pero sería surrealista que esos mínimos se ampliaran con medidas tan alejadas de la evidencia como es el cierre de parques”, opina Padilla.

Sin embargo, este mismo jueves el consejero de Sanidad madrileño ha confirmado los peores presagios. “En los parques, inevitablemente, se fomentan las relaciones sociales, que pueden facilitar el aumento de contagios”, ha afirmado Enrique Ruiz Escudero durante el pleno de la Asamblea de Madrid. Escudero ha defendido la conveniencia de cerrar estos espacios para “evitar la concentración de personas” y frenar la propagación del coronavirus, negándose así a reabrir los parques clausurados desde hace dos semanas en 45 zonas sanitarias de la comunidad.

“Los parques son espacios que nos conviene tener abiertos”

Los epidemiólogos consultados por El HuffPost no entienden esta postura. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), explica que las comunidades autónomas pueden ordenar el cierre de estos lugares si lo consideran “justificado” a pesar de que no esté contemplado en el BOE, que sólo incluye un acuerdo de mínimos. “Pero no conozco a ningún experto que recomiende esta medida”, aclara. “No tiene sentido y no hay nadie que diga que hay que cerrarlos”, asegura.