El accidente de Florentino Fernández en 'MasterChef': ojo a sus brazos

Florentino Fernández y Valeria Ros han estado en el último programa de La Verbena, el espacio de YouTube que presentan Dani Martínez y Julián López.

En plena charla, Martínez le ha pedido a Flo que enseñe los brazos para que los espectadores vean las quemaduras que se ha hecho concursando en Masterchef Celebrity 5.

″¿Puedes levantar los brazos un momento? Te lo estás pasando bien en MasterChef por lo que veo...”, ha dicho en tono de humor Martínez.

En ese momento, Florentino ha levantado los brazos y se han visto lo que parecen dos importantes quemaduras.

“No te habrá pegado Jossie”, ha pregunta Valeria Ros.

“Iba a tatuarme MasterChef pero me salió chungo y lo he borrado... mira yo no sé cocinar. Soy un zote cocinando y digo voy a usar la técnica de dar pena. Me quemo con todos los hornos, con las sartenes, y cuando presento el plato me dicen ‘qué te has hecho’ y yo diga ‘nada, pues...’ y consumo el tiempo en eso, no hacen veredicto y me vuelvo otra vez”, ha dicho bromeando Flo.

Finalmente ha explicado que estuvo haciendo una tarta de chocolate sin harina y sin azúcar y que al sacarla del baño maría se quemó los brazos. Así le han quedado.