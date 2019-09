Sálvame (Telecinco) parece estar gafado últimamente. Este jueves, María Patiño, la colaboradora del programa, ha sido la última en sufrir un incidente durante su emisión.

Patiño ha recibido un golpe de la cámara justo después de que se emitiera un vídeo de GH Vip 7. La grúa, con la que acostumbran a grabar desde arriba una panorámica del plató, se estaba desplazado cuando ha impactado en la cabeza de la colaboradora.

En el momento del choque, Patiño ha gritado y Anabel Pantoja, que estaba a su lado, se ha apartado. “Te prometo que yo no me he movido, ha sido la cámara. Me ha dado”, ha reaccionado la presentadora de Socialité.

Preguntada por si se había hecho daño, Patiño le ha contestado bromeando si se podía ir a casa.