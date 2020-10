El accidente del "0'0001%"

Frederic Cirou via Getty Images

El machismo es cuestión de números, de los números que les salen cuando hacen sus cuentas; por ejemplo, no le importa gastar cada año 109 mil millones de euros para pagar los costes de la violencia de género en la UE, pero luego pone el grito en el cielo para abordar ciertos gastos sociales. Y también es cuestión de los números que no le salen, por ejemplo, cuando quiere hacer ver que las mujeres son tan violentas como los hombres, o que el problema de la violencia son los extranjeros y las estadísticas no les dan la razón.

Por eso, cuando los números se les caen y las cosas no encajan montan el numerito.

Es parte de la estrategia que presenta al machismo bajo un criterio cuantitativo que posibilita aplicar sus “machomáticas“ con el fin de restar o sumar argumentos, de manera que se mantenga el equilibrio de su desigualdad normalizada. Así, bajo este criterio cuantitativo, se permiten establecer el umbral para decidir lo que es y no es machismo, como ocurre cuando deciden si una agresión es lo suficientemente intensa como para que sea violencia de género o se quede en un “conflicto conyugal”; lo mismo ocurre cuando establecen si una determinada expresión presentada como piropo es un hostigamiento o un halago; o si un comportamiento debe ser considerado como seducción o como acoso; o para decidir qué es prostitución y qué explotación sexual. Son ellos, los hombres en nombre del machismo, quienes establecen los límites y quienes los mueven hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las circunstancias y de cómo esté la crítica social, para evitar que se tome conciencia de ese machismo que hay detrás de la realidad.

Y bajo ese criterio numérico de lo cuantitativo, ahora recurren el argumento de la “falacia de la minoría” al justificar que los hombres que matan, violan, acosan, abusan… son una minoría respecto al total, y que la violencia no tiene nada que ver con los hombres, sino que es un problema de “algunos hombres”. Es lo que vemos cuando dicen que los violentos representan el 0’0001% del total de hombres (el número de ceros que utilizan depende de las circunstancias).