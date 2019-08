El accidente que ha obligado a Carme Chaparro a cambiar su rutina

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Carme Chaparro sigue al pie del cañón en Cuatro al día (Cuatro), también en verano. La periodista, sin embargo, ha sufrido un percance que la ha obligado a cambiar un detalle de su rutina: se le ha caído una barra de metal en el pie y le ha fracturado el dedo gordo.

La presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram la imagen de su pie, con el dedo vendado, y ha detallado que no podrá llevar tacones. “Pues nada, que soy torpe (os lo había dicho ya, ¿verdad?) y se me cayó una barra metálica en el pie. Fractura. Unos días sin tacones y listo”, ha escrito en la publicación, que acumula cerca de 2.000 me gusta en 18 horas.