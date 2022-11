El actor Eusebio Poncela es de los más duros en describir a España

Además, el actor ha reconocido que algo que ha mantenido durante toda su carrera es al hecho de no renunciar a ser él mismo: “Si todas las circunstancias son para que te repimas y no hagas lo que tengas que hacer o no folles con quien tienes que follar entonces de qué cojones se trataba la vida”.

Poncela ha subrayado que no se plantea hacer un personaje si como condición no puede ser él: “No me planteo que si hago esto no me van a llamar. Si tengo que reprimirme dónde voy a ir yo. ¿Cómo voy a hacer una actuación buena si todo lo que tengo es falso?”.