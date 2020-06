El actor Javier Cámara da explicaciones tras su mensaje más confuso

El actor Javier Cámara vivió este lunes un episodio de esos con los queTwitter permanece alerta, porque no habría sido ni la primera ni la última campaña o proyecto que sale de un tuit incomprensible.

Cámara compartió una publicación con cuatro carteles como homenaje a Milton Glaser, el popular diseñador estadounidense fallecido el pasado 26 de junio.

Sin embargo, la respuesta del actor fue la siguiente: “CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf d 43gcd@ldm Fe ex zzuxxfee. Ñ.”. El actor empezó a recibir respuestas con un claro tono de guasa, ya que era imposible entender algo.

Horas después, Cámara explicó a qué se podía deber este error: “JAJAJAJA!! Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, pero no se como evitarlo!!!!! Jajajaja”.

Con estas palabras, el actor puede haber dado a entender que la publicación la habían escrito sin querer sus hijos pequeños de tres años.