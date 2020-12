El actor Joel Joan da que hablar con su dura respuesta a Verónica Forqué

Las palabras de Verónica Forqué en Sábado Deluxe sobre los catalanes siguen trayendo cola varios días después. La actriz habló de los nacionalismos en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en las noches de Telecinco y aseguró que “no hay nacionalismo progresista”.

Sobre el caso concreto de Cataluña, Forqué afirmó que algunos jóvenes residentes en dicha comunidad no hablan con soltura el español: “Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. No saben hablar porque no les han enseñado. Esto me parece un atraso”.

Una sentencia que ha levantado una extensa polvareda en redes sociales y a la que han entrado la periodista Pilar Rahola y el actor Joel Joan.

“Y yo conozco a muchos españoles que no hablan catalán. Y muchos catalanes que tampoco hablan catalán. Que el idioma se nos va a la mierda y nosotros obsesionados con esta gentecilla. Queréis desconectar y no gastar ni medio gramo de energía con imbecilidades. Gracias”, ha respondido el intérprete Joel Joan.

Pilar Rahola ha ido un poco más allá y ha respondido a Forqué. “Podrías, por favor dejar de parecer una estúpida ignorante. Ya está bien. Qué es eso de que si quieren hablar catalán que lo hablen, como si fuese una cosa o una manía que nos da por aquí. Ya está bien de esa progresía reaccionaria que cuando habla de Cataluña parece militante de Vox”, ha sentenciado Rahola en un vídeo dedicado expresamente a la actriz.