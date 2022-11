El actor Luis Zahera habla así de su relación de Feijóo y acaba entre risas

El actor gallego Luis Zahera , que presenta la película As Bestas, que estuvo preseleccionada para los Oscar, ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia en la que ha sido preguntada por su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo .

Zahera ha asegurado que “desde que está en Madrid debe de tener mucho lío que me escribe menos”, ya que ha recordado que cuando estaba en la Xunta sí que le escribía: “Cada vez que me veía en alguna entrevista me mandaba algún comentario, pero ahora nos comunicamos menos”.