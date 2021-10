El actor Pablo Carbonell confiesa ante las cámaras sus problemas con las drogas

El actor Pablo Carbonell ha confirmado en una entrevista para Espejo Público haber tenido problemas con las drogas en el pasado: “Yo he sido un drogadicto”. Nunca antes había realizado esta confesión frente a las cámaras, algo que sorprendió tanto a Fran Rivera como a Susanna Griso.

Ante la valentía del actor por decidir tratar un tema tan delicado, Griso puso en valor su admiración ante la decisión de Carbonell. Todo surgió a partir de una conversación en Fran Rivera, ahora colaborador de Antena 3, en la que hablaron de algunos aspectos de la vida del torero que marcaron su vida, como la pérdida de sus padres.

Tras reconocer que la pérdida de tus padres a una edad tan temprana es algo que deja mucha huella, el actor se sorprendió de que Rivera pudiera hablar de su madre sin problema. Según Carbonell, Carmen Ordoñez debería estar allí presente: “Debería estar aquí. Tu padre también, pero tu padre jugaba con la muerte, bailaba con la muerte”.

Tras esta conversación, el torero sacó el que sería el siguiente tema a tratar en la entrevista. Rivera recordó que las drogas son muy malas y tienen la capacidad de destrozar familias enteras: “Tú sabes perfectamente que las drogas son muy malas y que en la casa que entran, la destrozan. Tú lo has vivido en primerísima persona”, comentó refiriéndose al actor.

Pablo Carbonell tuvo problemas con las drogas en su pasado, algo que nunca había llegado a reconocer frente a las cámaras. El actor aseguró que hubo un momento en su vida en el que consumía todo tipo de drogas: “He sido un drogadicto, me he puesto de todo”. Sin embargo, por suerte su trabajo le ayudó a seguir adelante y superarlo antes de caer por completo en ese mundo tan oscuro.

“Lo que pasa es que yo me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si yo hago mi trabajo drogado, tú y yo no estábamos hablando. Yo me drogaba después. Nunca antes ni durante los rodajes”, declaraba el actor.

Carbonell consiguió estremecer al plató con sus sinceras declaraciones, aseguró que las drogas son muy malas y, además, te hacen perder un preciado tiempo en tu vida. “También se pierde mucho tiempo con la droga. Por mi situación siempre ha habido gente que se drogaba a mi lado y me invitaba”, afirmaba Carbonell. “Yo no iba a comprar droga salvo en contadas ocasiones”, concluye asegurando que lleva mucho tiempo alejado de aquel mundo tan duro.