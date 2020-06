El actor porno Nacho Vidal, detenido por la muerte de un fotógrafo en un rito con veneno de sapo

El actor porno Nacho Vidal fue detenido el pasado viernes por la Guardia Civil junto a otras dos personas en el marco de la operación YURTA por su supuesta implicación en el homicidio imprudente del fotógrafo José Luis Abad en un rito para desintoxicarlo de las drogas. Los acusados han sido puestos en libertad provisional a la espera de juicio.

En este rito se habría utilizado un veneno obtenido de un sapo bufo al que llaman la molécula de Dios.

Según recoge el diario Levante, Abad murió de un infarto de miocardio en julio de 2019 en la casa de campo que Nacho Vidal tiene en Enguera, provincia de Valencia.

El fotógrafo sufrió un infarto de miocardio que le provocó la muerte en pocos minutos. El veneno le causó convulsiones y asfixia y ninguno de los allí presentes intervino para llamar a emergencias, según el citado medio, lo que ha propiciado que la jueza detuviese el pasado jueves a Vidal y a sus dos acompañantes por homicidio imprudente. Los acusados han sido puestos en libertad provisional a la espera de juicio.

En el escrito de la Guardia Civil se expresa que “también se ha podido demostrar que se trataba de una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública” y ha añadido que ”quedaba enmascarada ante lo que parecía un ritual ancestral aparentemente inofensivo, que captaba personas fuertemente sugestionadas, bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, empleando métodos alternativos”.

Qué es ritual de la molécula de Dios

La sustancia se extrae de el veneno de un sapo del río Colorado en el desierto de Sonora en Estados Unidos. Esta sustancia se inhala fumando con una pipa y genera un fuerte estado alucinógeno.

Hace tres años, el propio Vidal contaba en un vídeo de YouTube su experiencia con el Sapo Bufo Alvarius al que llegó gracias a un amigo que logró desintoxicarse de las drogas gracias a ello.

Vidal ha explicado que, para combatir sus adicciones, decidió hacer el rito: “Fumé, con todas las ganas, todo lo que podía fumé y fue no acabar el humo y de repente desconectar. Desconecté de una manera que no sé lo que me pasó”.