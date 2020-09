El actor que da vida a Fred Weasley en 'Harry Potter' confiesa que se quedó en 'shock' al conocer el final

Día 1 de septiembre, día del vuelta al colegio en Hogwarts. Los actores de la versión cinematográfica de la saga Harry Potter siguen de plena actualidad. De hecho, muchos todavía mantienen el vínculo con las creaciones de J.K Rowling.

Ejemplo de ello son las publicaciones de Daniel Radcliffe y Emma Watson tras las declaraciones tachadas como tránsfobas de J.K Rowling. De hecho, su conexión con los fans sigue siendo imperturbable a pesar de que han pasado 9 años desde el estreno de la última cinta.

Para ellos, la saga les marcó un antes y un después, muestra de ello ha sido la confesión que ha hecho James Phelps, el actor que dio vida a Fred Weasley en la saga, sobre su muerte. El personaje fallecía en la última cinta de la saga, concretamente en la recordada Batalla de Hogwarts, algo que fue calificado incluso por la autora como “la peor de todas” las muertes.

El actor se enteró por casualidad, compró el libro de las Reliquias de la muerte antes de partir de viaje y se quedó en shock al conocer su muerte. “Estaba de viaje por Japón y justo había salido el último libro, así que encontré una copia en inglés y me lo llevé para leer en el tren”, cuenta el actor en una entrevista a Metro . “De repente, leí la parte en la que Fred muere. Me quedé en shock, porque no me había percatado de lo mucho que quería a este personaje. Me pilló por sorpresa, me impactó mucho que se muriese”, añade.

El intérprete detalla que le costó asimilar su muerte y que incluso pidió al revisor que le pidió el billete del tren. “Le dije: ’Tío, por favor, me acabo de morir aquí. ¡Déjame tener un rato para mí!”, cuenta. “George pierde una oreja al principio de la historia y pensé, ‘oh, no, es horrible’. Pero obviamente, cuando lees lo que le pasa a Fred poco después, piensas que podría haber sido peor”, detalla.