El acuerdo nuclear con Irán, pendiente de las condiciones finales y de la oposición de Israel

El acuerdo de Occidente con Irán sobre sus investigaciones nucleares está a punto de cuajar, poniendo fin a más de 16 meses de negociaciones. Todas las partes son optimistas, al fin, pero lo cierto es que no se acaba de plasmar aún un documento, negro sobre blanco. En este momento. Teherán ya ha recibido la respuesta estadounidense a su propuesta para salvar el pacto nuclear de 2015 , roto en 2018 por Estados Unidos, y la está estudiando. A esta incertidumbre se suma el no rotundo de Israel a la negociación, ante el temor a que su archienemigo, al que considera una amenaza existencial, logre armas atómicas.

Irán respondió el 16 de agosto a la propuesta europea y esperaba ahora la réplica estadounidense. Borrell advirtió ayer mismo de que sería “muy difícil” retomar la negociación sobre el acuerdo nuclear iraní después del verano si no se llega a un consenso en los próximos días. “No creo que haya margen para muchas negociaciones más”, dijo, por lo que instó a cerrar un pacto que, si bien no resolverá todos los problemas con Irán, hará del mundo “un lugar mucho más seguro”.

Las principales cuestiones por resolver para Teherán son garantías de que Estados Unidos no abandone de nuevo el acuerdo como hizo el presidente Donald Trump en 2018.

Otra cuestión pendiente es la petición iraní de que se cierre una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en tres lugares que Irán no había declarado.

No y no

Israel, por su parte, advierte de que hará todo lo que esté a su alcance para impedir el pacto. Esa ha sido su postura de siempre, así fue en 2015 y así es ahora. El primer ministro israelí, Yair Lapid , aseguró ayer que la “oferta final” de la UE es “inaceptable” porque no evita que la república islámica se convierta en un “estado nuclear”.

“Israel no está en contra de cualquier acuerdo. Estamos en contra de este acuerdo porque es malo. No se puede aceptar como está escrito ahora mismo”, aseveró Lapid en una rueda de prensa con medios extranjeros en Jerusalén, cuando el anuncio de un nuevo pacto atómico con Irán parece inminente.

“No es la primera vez que sucede. Los países occidentales trazan una línea roja, los iraníes la ignoran y la línea roja se mueve”, lamentó el primer ministro israelí, quien en la última semana ha hablado por teléfono sobre el asunto con el presidente francés, Emmanuel Macron , y con el canciller alemán, Olaf Scholz ; además de mantener “un diálogo cercano y casi diario con Reino Unido”. “Les dije que estas negociaciones han llegado al punto en que deben detenerse y decir basta”, apuntó el primer ministro de Israel, país que ve en Irán no solo como su mayor enemigo, sino como una amenaza para su supervivencia.

El primer ministro señaló que el levantamiento de las sanciones a la banca e instituciones financieras implica que Irán no tendrá obstáculos para lavar dinero y recordó que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) , Rafael Grossi , dijo esta misma semana que el país no ha dado “explicaciones creíbles” sobre su programa nuclear ni sobre dónde están los restos del material atómico detectado.

“Hemos dejado claro a todos: si se firma un acuerdo, no obliga a Israel. Actuaremos para evitar que Irán se convierta en un estado nuclear. No estamos preparados para vivir con una amenaza nuclear sobre nuestras cabezas de un régimen islamista extremista y violento. No dejaremos que suceda”, aseveró Lapid, quien reclamó la necesidad de una amenaza militar realista sobre la mesa para disuadir a Irán.