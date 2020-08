El acuerdo sobre remanentes es una bicoca para los ayuntamientos

Denuncio que el PP, que hace gala de constitucionalista, demuestre a la primera de cambio que los principios constitucionales, como el de autonomía municipal, son para este partido papel mojado. El presidente del PP, Sr. Casado, se ha permitido dar instrucciones a sus alcaldes y alcaldesas para que no presten el remanente al Tesoro Público y que rechacen la participación en el fondo de 5.000 millones de euros de financiación extraordinaria para luchar contra la crisis social y económica provocada por la pandemia de la covid-19. ¿No cree el PP en el principio de autonomía municipal? ¿No ve razonable que cada ayuntamiento haga sus cálculos para decidir al respecto? ¿No deciden los alcaldes del PP, sino que decide el partido?

Aparte de esta cuestión, el PP, además de otros partidos, ha manifestado su voto en contra a la convalidación del Real Decreto Ley de Medidas Financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Si no saliese convalidado este real decreto significaría que los ayuntamientos no podrían acogerse a una batería de medidas de financiación local como son: la utilización del destino del superávit de 2019, la prórroga del superávit del 2018, la participación en un fondo de 5.000 millones de euros por la colocación del remanente en el Tesoro Público, quedar libres del cumplimiento de la regla de gasto en el 2020, el apoyo a los municipios con problemas de liquidez, el fondo de hasta 400 millones de euros para el transporte público colectivo urbano, el mantenimiento de las entregas a cuenta del año 2019 en el 2020, la participación de las entidades locales en el Fondo Europeo de Reconstrucción o la reforma del sistema de financiación local, entre otras. Por ello, es necesario que la convalidación salga adelante, independientemente de que luego los ayuntamientos se acojan o no a una de las medidas, de carácter voluntario, como es poner a disposición del Tesoro Público el remanente para gastos generales. Si no se aprueba la convalidación en el Congreso de los Diputados, se ocasionaría un extraordinario perjuicio a las haciendas locales, puesto que son muchas y muy diversas las medidas de financiación que en él se integran.