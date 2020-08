Vuelve la Administración Bartlet. El equipo del presidente de EEUU más adorado de la historia, el que protagoniza la serie El ala oeste de la Casa Blanca, va a reunirse de nuevo en un único capítulo especial, una versión teatral que busca animar al voto en un país que está a las puertas de unos comicios trascendentales, en noviembre, una lucha entre Donald Trump y Joe Biden. Se llamará A West Wing Special to Benefit When We All Vote.

La iniciativa viene con el sello de HBO Max (la misma que prepara la reunión de Friends), y cuenta con todos los mimbres: Aaron Sorkin, el creador de la serie, Thomas Schlamme, el director que sentó las bases de la misma, y los actores: Martin Sheen (el presidente Josiah Bartlet), Rob Lowe (Sam Seaborn, subdirector de Comunicaciones), Dulé Hill (el asistente personal Charlie Young), Allison Janney (C. J. Cregg, responsable de Prensa), Bradley Whitford (Josh Lyman, ayudante del Jefe de Personal), Janel Moloney (Donna Moss, mano derecha de Josh Lyman), y Richard Schiff (Toby Ziegler, director de Comunicaciones). Faltará el jefe de gabinete, Leo McGarry (interpretado por John Spencer), fallecido en 2005.