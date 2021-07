El alcalde de Valladolid asevera que Toni Cantó "es un mierda que va a vivir a costa de los españoles"

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal PSOE, Óscar Puente , se ha referido este jueves al exmiembro de Ciudadanos y UPyD y recién nombrado director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó , como “un mierda que va a vivir a costa de los españoles, cobrando un sueldo de 75.000 euros al año por no hacer nada”.

Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar. https://t.co/L2528y062L

Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75000€ por rascarse los huevos a 2 manos.

Puente ha recalcado que “no es ningún calentón”, por lo que no se “corta” y reitera el descalificativo, pero la segunda afirmación descriptiva prefiere no repetirla.

“Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada”, ha apostillado.

El alcalde ha recordado que en su momento se calló cuando, en enero de 2020, cuando su hermana, Sofía Puente, fue nombrada directora general del Ministerio de Justicia, le acusó “de nepotismo, de haberla enchufado”.

Óscar Puente ha defendido que su hermana tiene “una trayectoria inmaculada” ya que ha sido “número dos en su carrera fiscal cuando sacó la oposición”, que fue directora general del Centro de Formación de Fiscales y Jueces.

Por todo ello, ha considerado que hoy, con el nombramiento para ese cargo dependiente de la Comunidad de Madrid, se revela “quién es este tipo”.