El alcalde de Valladolid escucha a Rufián en el Congreso y él mismo se sorprende con su tuit

“Yo no sé si la filosofía se va a dejar de impartir, lo que sé es que se ha impartido mal, porque si se hubiera instruido a la gente en filosofía, ustedes no tendrían 4 millones de votantes”, le espetó el político catalán al líder de la extrema derecha.

“Señor Sánchez, usted combate hasta la filosofía quizá porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates... porque le mataron los sofistas como usted, que no tienen ningún aprecio por la verdad, que creen que la verdad no importa, que creen que la verdad no existe”, afirmó el dirigente de Vox.