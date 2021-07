El alcalde de Valladolid habla así de rotundo sobre 'La Voz Kids' tras la eliminación de su hija

Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, ha alabado sin paliativos al programa de Antena 3 La Voz Kids después de que su hija Carmen se quedase a las puertas de la gran final.

La joven, con un talento innegable y que ha emocionado a artistas como David Bisbal y Aitana, interpretó I’ll never love again, de Lady Gaga. “He pasado de cantar en mi habitación, yo sola, con mi padre, a cantar en un programa de televisión. A estas alturas estoy más segura de mí misma. No necesito tanto la aprobación de todo el mundo, me la doy yo”, destacó Carmen, que subrayó: “Estoy muy agradecida a mi padre, si él no me hubiera apuntado, yo no estaría aquí”.

Todo el jurado valoró muy positivamente su actuación, aunque quizá el más explícito fue Melendi: “Yo empatizo mucho con Carmen. Me parece que canta como los ángeles, tiene un sentimiento increíble, una dulzura maravillosa. Y me recuerda tanto a mi hija Carlota que es una cosa de locos”.

Tampoco se quedó corto en su valoración David Bisbal, que señaló: “Carmen canta tan fácil que parece que no estuviera haciendo ningún tipo de esfuerzo”.

Aunque no pudo pasar a la gran final, Óscar Puente ha destacado el trato que el programa de Antena 3 da a los niños. “No ha podido ser. La experiencia en todo caso ha sido inolvidable. Mil gracias a los coaches y a todo el equipo de Antena 3 y Universal por el trato maravilloso que dan a los niños y niñas del concurso. #LaVozKids”, ha escrito en Twitter.

El alcalde ha animado a otros padres a intentarlo si creen que su hijo o hija puede llegar.

“Merece la pena vivirlo. Les cuidan mucho en el programa y se fomenta el compañerismo más que la competición. Los temores lógicos de exponer a un niño desaparecen tan pronto compruebas la humanidad de todo el equipo”, ha asegurado.