El alcalde de Estepona (del PP) indigna en Twitter al contar así por qué lleva la mano vendada

”No entro en muchas explicaciones pero alguno me habéis visto con la mano así dice ‘¿Qué es lo que ha pasado?’. Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida”, ha afirmado entre risas el dirigente del Partido Popular.