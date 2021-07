El aleteo de una mariposa en el Retiro

En lo que se refiere a lo colectivo, en este caso a la ciudadanía que debe sentirse interpelada por el bien protegido o caracterizado, mucho podemos discutir sobre la afectación que para los madrileños y madrileños en general tiene este otorgamiento. La UNESCO se empeña en decirnos la importancia que para las comunidades debe tener el objeto declarado. Sin embargo, no está nada claro que para un vecino del Barrio de las Letras que tiene un Centro de Salud (Alameda) en un estado lamentable, no tiene una biblioteca en su barrio, le han hurtado el más destacado laboratorio ciudadano que existía en la ciudad (Medialab) , mantiene edificios públicos abandonados, etc, este premio le suponga algún beneficio real. ¿Y para los vecinos de El Retiro que se han manifestado contrarios a las inconveniencias de un parking anunciado ? ¿Y para un vecino de alguno de los barrios periféricos de la ciudad de Madrid?

Y es aquí -por insólito que parezca- que un ciudadano de Cairns (North Queensland, Australia) puede sentir las consecuencias del caótico efecto mariposa. Es el momento de las negociaciones versallescas, el intercambio de cromos y el trabajo de las delegaciones políticas. Lo colectivo y la experticia ya han quedado al margen, ahora lo que importa es una carrera para seguir posicionando a España en el ranking mundial de países con más bienes UNESCO. No podemos escuchar esas conversaciones, pero podemos imaginarlas: “es que Madrid, la capital del estado, you know, no tiene ningún bien inscrito; es que España aporta un fondo económico muy importante; dime en que tengo que apoyarte yo para que tú me votes a mí”. Es la politización del patrimonio.

Nos faltaría, dentro de la ecuación propuesta al inicio, hablar del bien como sujeto. Podríamos hablar de la Gran Barrera de Coral o del puerto marítimo mercantil de Liverpool, bienes que nos interpelan como ciudadanos del mundo globalizado en el que vivimos. Podríamos hablar de negociaciones (operaciones políticas) pasadas que convirtieron la amenaza de la Torre Pelli sobre el patrimonio UNESCO sevillano en un expediente archivado. Podríamos hablar de bienes españoles inscritos en la lista indicativa durante años y años porque no han tenido respaldo político (mejor dicho, de los políticos concretos necesarios en la fórmula)… La mirada local, tristemente se impone a lo universal.

Entendamos en lo que se refiere al Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, que la inscripción que ahora se concede no es sino un medicamento. No puede tomarse sin leer el prospecto. No debe tomarse sin entender claramente la posología, las indicaciones, los efectos secundarios y las advertencias. No es un placebo, tomarlo tiene consecuencias para el bien, que en este caso no es otra cosa que el modelo de Madrid Ciudad.

Una ciudad que esté menos contaminada, que sea más accesible, que proteja su patrimonio (también el industrial o el arqueológico), que no favorezca aparcamientos indeseados, que no privatice bienes públicos que han sido señalados como una de las fortalezas del bien, que escuche a sus convecinos. Una ciudad que cuide por igual al foráneo y al autóctono porque el Patrimonio Cultural no es otra cosa que un lenguaje universal para tender puentes. La consideración otorgada siempre es una buena noticia, pero solo si sabemos usar el medicamento y entendemos que el patrimonio no es ni una competición ni un medallero, que para eso ya tenemos las olimpiadas.