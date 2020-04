El altercado de María Patiño en la farmacia: "No se puede ejercer esa violencia en la calle"

La presentadora de Telecinco, María Patiño, ha contado en Sálvame el altercado que ha tenido con una señora en una farmacia.

Jorge Javier Vázquez ha empezado reflexionando sobre qué va a ocurrir cuando termine el confinamiento porque, a su juicio, la ciudadanía está muy crispada y dividida. En ese contexto, el presentador ha pedido a Patiño que explique lo que le ocurrió al ir a la compra.

“Una señora que estaba enfadada con el programa y con nosotros, con Jorge y conmigo, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y me insultó. Se supone que para determinadas personas a lo mejor no defendemos sus ideales y no actuamos en la línea que ellos consideran, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad”, ha explicado la presentadora de Socialité.

Patiño ha asegurado que es fundamental que haya “tolerancia” y que “no se puede ejercer esa violencia en la calle porque así no vamos a ningún lado”.