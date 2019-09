Jesús Mariñas reconoce el motivo de su mosqueo con @susannagriso "Me molestó que no me llamaras por teléfono cuando me echaron" ▶ https://t.co/CdeaGxOKoK pic.twitter.com/8DnqBgUZzz

“Fue una reacción que tuve después de algo que podías haberme provocado. Soy muy visceral, igual tenía que escribir esa tarde y lo escribí”, ha replicado Mariñas.

Ahondando un poco en la historia, Griso ha desvelado que los hechos se remontan a 2013, cuando Mariñas, en palabras de la presentadora, “abandonó” Espejo Público.

“No me fui, me echaron. Me despidieron. No deformemos la realidad”, ha respondido Mariñas. “Y recalaste en la competencia”, ha afirmado después Griso.

Y ahí ha salido la razón de las palabras de Mariñas: “A mí me molestó que no me llamaras por teléfono para preguntarme qué había pasado. Yo creo que esa es la verdad”.

“Te aseguro que todo esto lo estoy pensando sobre la marcha. Pero yo recuerdo que tú en aquel momento jugabas a dos bandas: estabas en Espejo Público y también hacías colaboraciones en una cadena de la competencia. Llegado el momento desde esta casa te hicieron elegir... pero es verdad que yo no te llamé. Puede ser”, ha reconocido finalmente Griso.

“Pues esa fue la causa de mi reacción”, ha sentenciado Mariñas. Vaya bienvenida...