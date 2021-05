El año del hombre lobo

Y si hay un año licantrópico a recordar, es 1981. Hace 40 años, se estrenaban dos películas que no solo revolucionarán el mundo de los hombres lobo, si no, más aún, el de los efectos especiales, con transformaciones nunca vistas hasta la fecha. Hablo de las producciones anglosajonas Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres, auténticos hitos, que se estrenaron al mismo tiempo que la española El retorno del hombre lobo, esta sin tantas virguerías especiales, pero con un empaque memorable.

Y así, tras La marca del hombre lobo y Los monstruos del terror, se estrena hace ahora 50 años, una nueva aventura con el licántropo Waldemar Daninsky, La noche de Walpurgis, que desata la producción de películas con monstruos, en aquellos años más propios de proyectos con Lina Morgan o Gracita Morales. Lobisón polaco, por cierto, ya que la censura franquista no dejó en 1967 que el personaje fuese asturiano, hasta ahí podíamos llegar.

El hombre lobo no pasa de moda, desde la primigenia idea que aparecía en La metamorfosis de Ovidio. Ese axioma de “el hombre es un lobo para el hombre”, está presente todos los días, no hay más que ver los telediarios para constatar que no hace falta muchas lunas llenas para que se lie parda y que no hay suficientes balas de plata para tanta bestia. No fue casualidad que los licántropos poblasen los cines durante la Segunda Guerra Mundial, qué mejor metáfora. Por cierto, que a Hitler no solo le encantaba King Kong, más aún, le fascinaban los lobos. Y algo hay en cada inicio de década, ya que volvieron a florar una y otra vez los hombres lobo cinematográficos en tiempos de crisis.

“Incluso un hombre de corazón puro, que por las noches sus oraciones rece, podría convertirse en lobo, cuando la luna otoñal luce plena, y el acónito florece”, recitaban en aquella película de 1941. Vamos, la vida misma a día de hoy, cuestión universal.

Cuidado con la luna, o peor, con nosotros mismos.