El año escolar más atípico dejará secuelas: los profesores ven claro un impacto en el nivel de conocimiento de los alumnos

La pandemia ha obligado a repensar muchos ámbitos y la educación ha sido uno de ellos. La bajada de las ratios, la semipresencialidad y el impulso de las plataformas digitales para continuar con el aprendizaje a distancia han sido algunas de las características que han marcado el año escolar más atípico.

Los docentes, exhaustos, se han visto obligados a reformular los contenidos para hacerlos más didácticos a través de la pantalla, asumir horas extra para cubrir bajas de compañeros presencialmente y, prácticamente, a meterse en las casas de sus alumnos estando en contacto permanente con las familias. Pero, al margen de todos los sacrificios, la factura que estos dos cursos vaya a pasar a futuro en el nivel de los estudiantes, preocupa.

“El impacto obviamente será heterogéneo”, asegura Miguel Ángel González Martínez, Presidente del CSIF Educación Madrid. “No será el mismo para los alumnos que estén en una situación favorecida que los que no. No es lo mismo un colegio de Alcobendas que no uno de Fuenlabrada”, señala.

La realidad es que ni todos los estudiantes han podido acceder a Internet para seguir el curso ni todos los que han accedido lo han hecho en igualdad de condiciones.

Impacto heterogéneo en el retroceso del aprendizaje

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nueve de cada diez hogares españoles tiene acceso. Un porcentaje que, en el caso de los que cuentan con niños, asciende al 97%. Sin embargo, en el tramo de ingresos más bajos (900 euros mensuales netos o menos), el 9,2% de los hogares con menores carecen de este servicio —un total de 100.000—.

“Creemos que lo que ha ocurrido influirá posteriormente en algún tipo de retroceso del aprendizaje”, confiesa González. Pero lo cierto es que, además de la merma en el conocimiento, otros efectos negativos ya son palpables en las aulas. Según una encuesta reciente realizada por el sindicato en Aragón, más del 40% de los profesores considera que ha aumentado el desinterés de los estudiantes y el mal comportamiento en clase.