El antológico 'palo' de Alfonso Guerra a Sánchez tras ver en cámara lenta su abrazo con Iglesias: "Un drama"

De este modo, Guerra ha pedido que no se vea la fotografía del abrazo en sí, sino “el movimiento del abrazo”. En su opinión, es la “metáfora” de lo que va a ocurrir, que habrá uno que tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no aunque le gustaría. “Eso es un drama”, ha exclamado.

Podemos no es “demócrata”

Guerra ha advertido de que Podemos no es un partido “demócrata” y ha reclamado no darles “legitimidad” porque lo que buscan es “sustituir el sistema democrático”.

Así mismo, el exdirigente socialista se refirió a Iglesias asegurando que “el de Podemos sabe lo que quiere, pero es hipócrita y no lo dice”.

En su opinión, el líder ‘morado’ quiere “sustituir el sistema democrático” y eso, según el exvicepresidente, queda reflejado en las afirmaciones que ha ido realizando “repetidamente” con anterioridad Iglesias en las que decía que “quiere sustituir el sistema democrático,..., terminar con el régimen del 78, la Constitución fue una estafa, se engañó a los trabajadores, el pacto del silencio, la amnistía regalada...”.

“Todo falso, todo mentiroso”, según Guerra, quien considera que los ‘morados’ “van a lo que van”, aunque espera que “no lo consigan” y afirma que él hará todo lo posible para que no lo logren.

Lo primero que se debe hacer, en opinión del histórico líder socialista, es “no darles legitimidad a esta gente porque no la tiene, no son demócratas, juegan a otro juego”. De hecho, ha criticado que los partidos “mimen a sus extremos” en lugar de hablar entre sí los propios partidos constitucionalistas. Algo que ha calificado de “insólito”.

Por el contrario, recuerda que el presidente del Gobierno en funciones ha firmado un acuerdo con su extremo, Pablo Iglesias, algo con lo que se ha mostrado contrario: “Ahora, en 24 horas y sin hablar con ningún partido constitucionalista, ha hecho un acuerdo con Podemos y se han dado un abrazo”, ha exclamado.

Políticos adolescentes

Durante su intervención, Alfonso Guerra ha llegado a calificar a Sánchez y a Iglesias de “políticos adolescentes” por los improperios que se lanzaron entre los dos después de haber llegado a un acuerdo.

También ha lanzado dardos contra el ego de algunos políticos aunque sin citarlos, aunque luego ha señalado a cuatro ―en referencia a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal― ya que ha dejado fuera a Pablo Iglesias asegurando que este es “intermedio” en cuanto a eficacia pero también “sabe lo que quiere”.

“Si quieres meter a cuatro con un ego tan grande” en una habitación “no caben”, ha afirmado al tiempo que se lamentaba de que hay “demasiado” ego entre los líderes políticos.

Coalición PSOE-PP: muy difícil

En opinión de Guerra, si ERC no se abstuviera y votara en contra en la investidura se abriría “una oportunidad” de que PSOE y PP hablen. Cree, no obstante, que una coalición entre ambos es “muy difícil”, porque a los militantes del PSOE les “escuece mucho” y es muy complicado.

Pero sí cree posible un acuerdo parlamentario a 10 años vista para llevar a cabo los cambios que “necesita este país” y hacer las 8 o 10 reformas que sean necesarias. “Es un pacto sencillísimo, que nos da una garantía enorme a todos. Eso es lo que les conviene a España”, ha exclamado.

Alfonso Guerra también ha lanzado críticas al PSC. Recuerda que ha propuesto en varias ocasiones que tenían que reinventar el PSOE en Cataluña. Cree que en las primeras elecciones que se hubiera presentado se habrían dado el batacazo, pero considera que en las segundas o las terceras habrían ganado.

Sin embargo, lamenta que el PSOE tirara esa idea que luego recogió Arrimadas y consiguió ganar a los independentistas en las últimas elecciones catalanas.

El PSC, en una posición ridícula

“El PSC está siempre en una posición ridícula, porque juega siempre en la pista del otro, y en la pista del otro, siempre te gana el otro”, ha argumentado y cree que además, están “facilitando que gane” el otro porque le están “blanqueando, legitimando” aquello en lo que no creen.

En su opinión, esta posición del PSC es un problema gravísimo y no solo para el PSOE. En este sentido, ha criticado que Ferraz cambiara el programa electoral porque llamara “el líder del PSC... por usar una palabra” para que metieran la “plurinacionalidad”.

Además, ha criticado que ese cambio se hiciera “sin pasar por ningún órgano” del partido dejando claro que “ha desaparecido la democracia interna”. Un mal que cree común a todos los partidos a pesar de que el Título VI de la Constitución lo exige. “Ya no lo cumple nadie”, ha exclamado.

Aconsejó a Rivera que no se aproximara al PP

Alfonso Guerra también ha revelado que se reunió con Albert Rivera de forma secreta en un pequeño hotel de Sevilla para aconsejarle que no se aproximara al PP, después de haber visto el primer gesto de este en esa dirección, antes de las elecciones andaluzas.

“Tu eres una esperanza blanca para mucha gente. Si haces esto te vas a hundir”, ha recordado Guerra que le dijo, pero recuerda que el exlíder de Ciudadanos “estaba muy acelerado” en aquel momento, no le hizo caso y “se ha destruido”.

De Inés Arrimadas afirma que es “muy buena oradora, extraordinaria y muy eficaz”, pero a pedido esperar a ver “qué camino toma”.

En cualquier caso, el histórico socialista ha dejado claro que el parlamento actual no es mejor que el bipartidista. “No, esto no es bueno para España, no conviene a la nación, no conviene para el conjunto de los españoles”, ha recalcado y se pregunta si “nadie de los que dispararon contra el bipartidismo tiene ahora la honra de decirlo”.