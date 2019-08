El aplaudido alegato (con foto incluida) de Carolina Iglesias sobre sus pechos

Carolina Iglesias, presentadora de Yu en Los40 y youtuber, más conocida como Percebes y Grelos, ha recibido el aplauso generalizado en Instagram por el alegato que realizó este viernes en su cuenta sobre sus pechos.

Lo ha hecho acompañando su publicación de una imagen de ella en la playa, en topless y tapándose los pechos.

Junto a la fotografía, este texto, que ha emocionado a muchos:

“Teta que cubre mano no es teta sino grano”



Bueno pues BENDITOS GRANOS QUE PUEDO DORMIR BOCABAJO.

Yo quería tener tetas pa gustarles a ellOS y hace años asumí lo que tenía y me di cuenta de que mis pechos son maravillosos! Y los tuyos, persona que me lees, también lo son. No quiero ser mr wonderful de la vida pero es taaaaan importante esto y me siento tan lerda habiendo tenido complejos que ojalá se nos quite pronto esta tontería que han inventado. Estamos por encima de todas estas chorradas, amigas.



Además está guay tener los pechos pequeños para que no los confundan con montañas. Esto lo dijo Shakira hace mil años y ahora sus letras no son tan profundas pero hacedle caso”