El aplaudido comentario de David Broncano sobre los impuestos

El streamer El Xocas visitó este lunes La Resistencia, el programa de David Broncano. Durante la entrevista ambos debatieron sobre la importancia de pagar impuestos en España para que todo funcione mejor.

La conversación sobre este tema, que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas a raíz del anuncio de El Rubius sobre Andorra, empezó con un vídeo del creador de contenido en el que defendía quedarse en España: “Aquí estamos en España representando al puto barrio, me cobran 10.000 euros al trimestre y me la suda, lo pago representando al barrio. ¿Es que los políticos roban? Sí, pero ¿es mejor irse a Andorra y no contribuir, no?”.

El Xocas comentó sus palabras y afirmó que no está bien criminalizar a los youtubers cuando los problemas son otros.

“Respeto que la peña se pire, pero yo prefiero quedarme porque me gusta mi país y me gusta contribuir con que todo vaya bien, pero es totalmente respetable que la gente que lleva unos años ganando mucho dinero y tenga otros objetivos se vaya, no tengo ningún problema”, aseguró el streamer, que apuntó que es bueno para el país que las grandes fortunas se queden.