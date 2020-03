El aplaudido mensaje de una médica y diputada de Más Madrid tras una intensa jornada de trabajo

La médica y diputada en la Asamblea de Madrid por el grupo parlamentario Más Madrid, Mónica García, ha compartido un vídeo en su perfil de Twitter radiografiando la situación actual de la sanidad en España y destacando la reflexión que tiene que sacar la sociedad tras el paso de la pandemia.

Ataviada con la bata de médico y tras otra intensa jornada de trabajo, García ha asegurado que se encuentra con una mezcla de “cansancio, responsabilidad ante la gravedad del momento y orgullo por pertenecer al sistema sanitario”.

La médica lo ha catalogado de “pilar social imprescindible” y ha destacado que es capaz de “equilibrar la balanza social y de cuidar al conjunto de la sociedad” en momentos fáciles y no tan fáciles. “Hoy nos damos cuenta que la defensa de los valores como la universalidad, la equidad y la solidaridad no eran en balde, ni un capricho de progres ni un lastre económico, si no todo lo contrario, aunque todavía algunos estén confundiendo el gasto con la inversión”.

Además, ha rechazado la comparación que se está haciendo estos días de sanitarios con héroes y heroínas: “No lo somos, hacemos nuestro trabajo con pasión, entrega, empatía y vocación de servicio público y mucha responsabilidad”.

Esa vocación ha asegurado que no es solo cosa de los trabajadores de la sanidad pública, si no que también lo es de los profesionales del sector privado, de los del servicios no sanitarios como la limpieza, administrativos, celadores y de muchos otros sectores.

También ha resaltado “la solidaridad y empatía” de estos días y que este es precisamente el camino para reconstruir una sociedad a la que “se le han saltado muchas de las costuras en esta crisis”.

“La imagen de los sanitarios, de mis compañeros dejándose la piel autoorganizándose para llegar a más gente a pesar de las dificultades y de la ausencia de mandos claros institucionales es un ejemplo de hasta dónde podemos llegar como sociedad. Nos quedan días duros, con bajas de compañeros, decisiones difíciles y trabajo extenuante, pero no me queda ningún duda de que lo superaremos y saldremos fortalecidos de esta crisis como sistema santiario y sociedad”, ha concluido.

Su publicación lleva más de 2.300 retuits y 7.000 me gusta.