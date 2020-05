La honestidad total de David Cantero en 'Informativos Telecinco': "No sé lo que les estoy leyendo"

El periodista David Cantero ha salido con una envidiable naturalidad de un aprieto que le surgió en pleno directo en Informativos Telecinco.

En la edición de mediodía que presenta junto a Isabel Jiménez, Cantero dio inicio a una noticia. “Bueno, pues con muchos nervios, los pequeños de la casa se preparan para recibir...”.

Parecía algo normal, pero de pronto el periodista se frenó en seco para hacer una honesta aclaración. “No sé lo que les estoy leyendo porque me han puesto algo en el autocúe que no sé... no sé si es lo que tenemos que leer”, ha admitido.

El periodista hacía referencia con esa frase a la herramienta que permite a los presentadores ir leyendo en pantalla lo que deben decir.

Poco después ha conseguido seguir con el ritmo habitual del informativo. “Vamos a ir, me dicen, a A Coruña. Otra de las novedades que se aplican desde este lunes”, ha proseguido sin mayores sobresaltos.