El apuro de Mario Casas tras esta petición en plena entrevista antes de la gala de los Goya

La 35 edición de los premios Goya es, sin duda, la más atípica que se ha visto jamás. Las restricciones por el coronavirus han propiciado que la gala sea distinta a la de otros años: los nominados no están presentes en el Teatro Soho Caixabank de Málaga.

RTVE ha ido mezclando conexiones con los nominados, que están en sus casas, con los artistas que han acudido de forma presencial a la gala.

En una de esas conexiones, la periodista del ente público Elena Sánchez ha puesto en un pequeño apuro a Mario Casas, uno de los flamantes nominados en esta edición.

Sánchez le ha pedido al actor nominado por No matarás si se podía asomar en pantalla “algunas de las personas que sí te van a abrazar esta noche”. Casas, que no sabía bien dónde meterse, ha respondido con un largo “ehhhh”.

“No van a querer. Y esta noche... están algunos de mis hermanos pero no, no, no querrán”, ha dicho educadamente el artista.

Casas ha protagonizado también un curioso momento antes de la emisión de la alfombra roja. El actor ha mostrado en sus stories de Instagram qué llevaba en los pies: unas zapatillas de Batman. “Esto es el look de hoy de los Goya y voy a ir así esta noche. I’m Batman”, ha dicho mientras mostraba al mundo su calzado.