El apuro de Rafa Nadal en un directo en Instagram: mira su cara y activa el sonido

El tenista Rafa Nadal se ha sumado a la moda de hacer directos en Instagram. El exitoso deportista ha respondido así a las preguntas que sus seguidores le hacían en la red social de las fotografías, donde tiene más de nueve millones de seguidores.

El manacorí ha asegurado que durante la cuarentena no ha podido jugar al tenis porque no tiene una pista en casa: “Lo echo un poco de menos. Estoy haciendo mis rutinas físicas, como he explicado antes en inglés, tuve la suerte que desde el gimnasio...”.

En ese momento se ha escuchado a alguien hablando de foto y a Rafa Nadal haciendo chasquidos para evitar que ese sonido se colase en el directo.

Ya pasado el apuro, Nadal ha explicado que desde el gimnasio de su academia de tenis le han podido llevar algunas máquinas para entrenarse por la mañana y por la tarde.

Además, el tenista ha explicado que no entiende por qué no puede jugar a tenis “cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad”.

