El argumento de Abascal en defensa de su asesor que agredió a Pablo Iglesias que deja a Griso con esta cara

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido —durante una entrevista en el programa Espejo Público, en Antena 3— a su ‘mano derecha’ Kiko Méndez Monasterio, su principal asesor, tras conocerse la pasada semana que fue condenado por una agresión en 1998 al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

“Yo creo en la reinserción”, afirmó el secretario general de la formación morada, para valorar el desagradable episodio.

“Kiko Méndez Monasterio es un buen amigo, un buen padre, un buen esposo, un patriota y tratar de dañar a una persona por algo de su juventud, en un momento de tensión porque los de Pablo Iglesias apoyaban a los de ETA, dice mucho de quien ha publicado esa información”, ha argumentado Abascal, con unas palabras que han dejado visiblemente sorprendida a la periodista Susanna Griso.

En este punto, Abascal ha querido desviar el foco hacia “lo que está sucediendo hoy”: “A mí lo que me preocupa es lo de hoy, que se cante La Internacional que tantos muertos trajo, me preocupa que Pedro Sánchez se apoye en los que apoyan a los terroristas de ETA o los independentistas”, ha declarado Abascal.

″¿Pero le va a pedir que dimita?”, ha insistido Griso, a lo que Abascal ha sonreído y ha exclamado tajante: “De ninguna manera me estoy planteando su dimisión”.

“Las encuestas fallan mucho”

Asimismo, Abascal ha valorado las encuestas, algunas delas cuales sitúan a su formación como la tercera más votada: “Las encuestas fallan mucho, nuestra encuesta es la de la calle, y este fin de semana en Leganés hemos juntado a 8.000 personas, que se supone que era el cinturón rojo de Madrid. Somos capaces de convocar a más gente que aquellos que nos dicen que nos retiremos”, ha considerado.

En referencia al enfado del expresidente José María Aznar, quien acusó a Vox de no aguantarle la mirada cuando le llamaban “derechita cobarde”, Abascal ha recordado que “hace unos meses le preguntaron por ello y no le dio ninguna importancia”: “Pero en un atril cae en la escenificación”, ha opinado Abascal.

“Bandera de España” frente a “bandera arcoiris”

En cuanto a la homosexualidad, Abascal ha defendido que “si tuviera un hijo homosexual lo querría igual y no intentaría llevarle a terapia”: “A mí no me hace falta decir que no tengo amigos gais, pero lo que pienso es que los gays y las lesbianas deben ser libres, y no tienen que tener una bandera de arcoiris, su bandera es la de España”, ha asegurado.

El líder de Vox ha planteado además, en referencia a la eutanasia, que ha visto “con pena” estos días la situación por la que han pasado “personas que tienen enfermedades terminales y quieren seguir adelante y han recibido el mensaje de muerte estos días”, en alusión al caso de María José Carrasco, mujer con una enfermedad terminal que murió ayudada por su marido: “Nadie piensa en estas personas. Nosotros no estamos a favor de que se pueda acabar con la vida de ningún ser humano. Eso no se puede regular y da lugar a que la vida de los ancianos queda al albur de sus familias... ese tipo de legislaciones son muy peligrosas”, ha considerado Abascal.

“Injerencias en la vida”

En referencia a la actual ley del aborto, Abascal ha afirmado que con Vox se volvería a la ley de 1985 “con algunos cambios”: “Hay que hacer una apuesta pública en favor de la natalidad y de esas mujeres que se quedan embarazadas en un momento en el que no les viene bien. Ninguna persona puede hacer una injerencia en la vida de otra, ni siquiera en la de una madre con la vida que lleva dentro”, ha argumentado el líder de la formación ultraderechista.

No ha faltado tampoco una alusión a la propuesta de Vox de permitir que los ciudadanos puedan usar sus armas de fuego para defenderse en su casa: “Nuestra casa es nuestro castillo y tenemos la obligación defender a nuestra familia”, ha matizado Abascal, quien ha desligado su propuesta con posibles “tiroteos en colegios”.

La inmigración ha sido otro de los temas abordados por la periodista Susanna Griso y por Abascal. “El ciudadano Bergoglio dice que quienes estén en contra de los inmigrantes lean el Evangelio, pero nuestras posturas no son religiosas”, ha considerado el líder de Vox, antes de especificar que él también ha leído el catecismo y de afirmar que en él “se habla de que los inmigrantes tienen obligaciones”: “Nosotros debemos tener derecho a preguntar a quién entra en nuestra casa, y si alguien pega una patada a la puerta y entra a la fuerza Vox lo va a echar inmediatamente”, ha matizado Abascal, quien niega que les mueva el odio, si bien no quieren que el islamismo eche raíces en nuestra tierra.