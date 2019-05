El argumento de Pablo Iglesias contra las "limosnas" de Amancio Ortega a la sanidad pública

Pablo Iglesias ha hecho estas declaraciones en un mitin en Palma en el que ha refrendado a su candidata a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, cuestionada por expresar a través de Twitter que “la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega” .

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha asegurado este domingo que “una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios”, y ha dicho, que España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones del dueño de Inditex, Amancio Ortega .

La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años. Abro hilo:

El líder de Podemos se ha quejado de la “polémica” despertada por esas palabras que él apoya: “No se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario”.

“Que se entere el señor Amancio Ortega”, ha exclamado Iglesias ante unas 800 personas en el parque de Ses Estacions de Palma.

El secretario general de Podemos ha regresado este domingo a una ciudad que ya visitó en la campaña de las elecciones generales para apoyar esta vez a Juan Pedro Yllanes, su candidato a la Presidencia de las Islas Baleares y a Alberto Jarabo, aspirante a la Alcaldía de Palma.

Si entonces pidió el apoyo para lograr estar en el Gobierno, en esta ocasión ha asegurado que aspira a formar parte de una coalición con el PSOE que busque que se cumplan los artículos sociales de la Constitución Española y que “los bancos devuelvan el dinero que deben”.

“No vamos a pedir grandes cosas, vamos a pedir simplemente que se cumpla la ley”, ha insistido Iglesias, que ha advertido a Pedro Sánchez: “Se acabaron las épocas de los gobiernos monocolor, de yo durante cuatro años hago lo que me dé la gana, porque no hay cheques en blanco”.

Y ha avisado de que entre sus exigencias en la negociación pedirá que la riqueza del país se someta al interés general y la creación de una empresa pública de energía.

“Para eso hace falta un estilo de gobierno diferente”, ha dicho Pablo Iglesias, quien ha apostado porque en el próximo gobierno se tengan que escuchar “voces diferentes” que representen los intereses de los votantes de cada uno de los partidos que lo conforman.

“Podemos ser una referencia de justicia social en Europa, frente al populismo blanco de la derecha podemos construir un modelo de país donde los derechos se cumplan”, ha reflexionado Iglesias.

En esta línea, el candidato a la Presidencia del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, ha recordado que con el apoyo externo al gobierno socialista de Francina Armengol Podemos consiguió que “por primera vez, un gobierno de izquierdas se haya portado como tal” en esa comunidad autónoma porque necesitaba el apoyo de la formación morada.

“Pero bueno, ahora ya no queremos estar apoyando al gobierno desde fuera, ahora queremos gobernar”, ha asegurado el juez en excedencia, que ha pedido a todos que vayan a votar y no se confíen: “La derecha está rabiosa porque no se esperaban lo que pasó el día 28″.

El candidato a la Alcaldía de Palma, Alberto Jarabo, ha presumido de que la regidora de Barcelona, Ada Colau, ha amadrinado su candidatura.

Y se ha comprometido a poner límites a los precios del alquiler y a que una de cada tres viviendas nuevas se destine a alquiler social para frenar los altos precios.

También le ha pedido a Pablo Iglesias que se integre en el gobierno del PSOE para cambiar la ley del alquiler. “Sé que está trabajando con discreción pero con intensidad para que Unidas Podemos forme parte del gobierno del Estado”, ha dicho el candidato.