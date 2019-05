El argumento de Victoria Prego que provoca un terremoto en Twitter por lo que dice de los diputados ricos

La periodista Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y adjunta al director en El Independiente, ha generado una encendida polémica en Twitter al defender —en una columna de opinión— las bondades de que entren en el Congreso diputados millonarios.

De este modo Prego, en su artículo Un rico honrado entra en el Congreso, se refiere al millonario Marcos de Quinto, exdirectivo de Coca Cola con una fortuna de más de 40 millones de euros, y que va a entrar en la Cámara Baja de la mano de Ciudadanos.

El argumento básico de Prego es que De Quinto no podrá decir nunca que está en política para ganar dinero, lo que a su juicio “debe ser recibido como una garantía de que no se va a dedicar a forrarse”: “No tiene la menor necesidad de implicarse en asuntos oscuros que no le darían en todo caso unos beneficios que para él no alcanzarían ni siquiera la consideración de calderilla”.

La reflexión de Prego no ha convencido a muchos en la red social, generando centenares de críticas que han convertido a la informadora en tendencia en Twitter: