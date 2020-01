El arte de esperar para recuperarse

John Encarnado / EyeEm via Getty Images

Las recaídas en psicoterapia

Las recaídas en los problemas psicológicos pueden llegar a ser muy frustrantes. Pero, aun así, no debes considerarlas como un fracaso porque forman parte del proceso de recuperación, son una oportunidad para aprender y evolucionar. Se trata de ir ganando batallas y con el tiempo lograr la recuperación máxima. Las enfermedades mentales graves y crónicas están asociadas de forma natural a las recaídas, esto no significa que sea lo apropiado tener recaídas, sino que son parte de la realidad. Al conocer el proceso es posible aceptar y comprender los riesgos para su prevención. Para que una persona tenga una recaída previamente tuvo una recuperación o mejoría por un período de tiempo. Al aceptar la situación de recaída se podrá implementar los cambios que estén encaminados a mejorar.

El proceso de recuperación

La mejoría se da gracias a las estrategias que se implementan. Si aparece una recaída es por una falla en la implementación de la estrategia, un descuido, un error que no significa retroceso, más bien, es el momento perfecto para evaluar y aprender del plan de mejoría, modificarlo y seguir adelante.

La recaída no borra el progreso logrado hasta antes de que ocurra.

La paciencia es un factor importante, saber esperar no es lo mismo que no hacer nada. Es manejar la espera sin tener ansiedad, cuando se lleva tiempo con un malestar tarda un poco revertir la situación, tanto así que el deseo de curarse genera angustia, con la intención de que todo pase rápidamente lo que causa un bloqueo en el proceso.

Es importante saber esperar, tener confianza en el proceso de recuperación, por ejemplo: imagina tener una herida en el brazo, por más que intentes apretarla con intención de apresurar la cicatrización, es un proceso que tiene un tiempo de forma natural que no se puede acelerar, aunque se desee. De igual forma pasa con la mente, es necesario tener paciencia para la recuperación, y no buscar vías de escape para calmar la ansiedad como la comida, la bebida, etc.