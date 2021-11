El arte español es cosa de mujeres.

En la España de la posguerra las galerías fueron islas de cultura en un escenario regresivo, donde el arte contemporáneo era ideológicamente conflictivo hasta la persecución, no olvidemos que la casi totalidad de artistas se habían alineado con el gobierno republicano.

Las mujeres artistas que no se exiliaron o crecieron ya en posguerra tuvieron escasísimas posibilidades de habitar un mundo reservado a hombres precavidos que rara vez se permitían licencias creativas demasiado avanzadas. En lo político y cultural la mujer fue casi inexistente hasta la llegada de la democracia, con escasísimas excepciones.

Contraste con menor presencia de mujeres artistas

Desde la crisis de los 90 se consolida este statu quo que deja una laguna, y es la menor presencia de mujeres artistas, algo que contrasta con la omnipresencia femenina en el resto de estructuras, no olvidemos que en la crítica y el comisariado, principalmente masculinos, las figuras de Rosa Olivares, Alicia Murria o Rosa Queralt son referenciales. Entre 1990 y 2000 son menos las mujeres que se programan en museos y galerías. Algunas, como Elena Asins o Soledad Sevilla, desde posiciones complejas, otras con proyectos volcados al exterior, como Cristina Iglesias, muchas dentro de una escena en la que estaban en clara minoría.

Con el cambio de milenio hasta hoy todo ha cambiado, pero lo esencial se mantiene. Otras mujeres toman el relevo y es en la crítica donde este hecho es más visible, como evidencian Elena Vozmediano, Paula Achiaga, Laura Revuelta, Bea Espejo, Luisa Espino etc. Que me perdonen las que comprenden el etc, sé que es muy injusto, pero esto son 900 caracteres.