El artista detrás del proyecto de las banderas de Madrid explica qué pretendía realmente

Con las que reciba no tiene intención de hacer nada más allá de exponerlas, porque esa es la idea fundamental: “El proyecto que presenté era para mostrarlas tal cual, conocer el estado de la nación en este momento. Hablamos de patriotismo y de que estoy muy orgulloso de tener una bandera en el balcón, así que voy a mostrar como está ahora mismo España. No voy a alterar nada de lo que me den, hay que respetar el estado porque muchas tienen una historia”.

“Justamente había un cambio de gobierno y me pareció pertinente presentar el proyecto, porque era el momento adecuado para poner en cuestión el tema de la bandera, que es muy utilizada por los partidos políticos para poder criticarse unos a otros”, reflexiona el autor, que pretende exponerlo en un futuro, aunque no tiene nada fijado de momento.

A la convocatoria del 2019, justo tras la salida de Manuela Carmena y llegada de José Luis Martínez-Almeida, se presentaron unos 300 proyectos. Él decidió enviar un texto muy ambiguo que jugó a su favor: “Ahora yo creo que sería más complicado, pero es cierto que en ningún modo me decanto de un lado ni de otro. El arte tiene que hacer preguntas y revolver para bien o para mal”.

Su obra fue seleccionada tras ser valorada por un jurado profesional y no político, así que zanja completamente que le haya contratado el consistorio madrileño.

“Lo eligió un jurado externo al mundo de la política compuesto por comisarios de museos, críticos de arte, etc. No son políticos y me seleccionaron, así que es falso es que el Ayuntamiento haya pagado a un particular o a un artista para encargarle un proyecto para poner más banderas en Madrid, es un bulo absurdo y absoluto”, sentencia.

Además, también detalla ante las críticas que haya podido recibir que él no va a cobrar nada de esta beca, ya que el importe se lo tiene que gastar y presentar los justificantes. Con los 12.750 euros, lo que ha hecho hasta el momento, enumera, es comprar las banderas, hacer campañas de publicidad, contratar un fotógrafo, una azafata para ir repartiéndolas casa por casa o un abogado para que le hiciera un contrato legal para hacer el intercambio, abrir una página web, o construir los soportes de la exposición.

“Es una gran cortina de humo para no hablar de la corrupción”

Gutiérrez no tiene muy claro la razón por la que ha salido todo esto a la luz año y medio después. Reconoce que en los últimos meses ha hecho una campaña de publicidad más incisiva, pero cree que puede haber algo más.

“Imagino que de cierto modo esto ha llegado al Gobierno de izquierdas y, supuestamente, ha protestado contra el despilfarro real que está haciendo el Gobierno de derechas en Madrid con el uso de la bandera”, intenta imaginar. “Igual ha servido también para tapar otras noticias de corrupción que tienen los políticos. Es una gran cortina de humo para no hablar de Bárcenas, de la Ley Mordaza, de la corrupción de la izquierda y de la derecha”, añade.

El protagonista confiesa que le han tachado de facha, de irresponsable o de haber conseguido engañar a la izquierda. “Yo solo quería poner en cuestión toda esta idea del uso y desuso de los símbolos”, reitera.