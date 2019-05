El ataque de Javier Cárdenas a varios colaboradores de 'Sálvame'

Para ello recalcó que ahora la prensa de corazón ya no se mueve con periodistas que “estaban siempre en todos los saraos y conocían muy bien a los famosos”.

“Hoy en día no. Son gente que se ha hecho famosa en el corazón, que no conocen a muchos, pero como ellos ya lo son pueden hablar del resto”, añadió Cárdenas.

Lejos de quedarse ahí, el locutor aseguró que si “Sálvame no existiera no veríamos al 80 o al 90% de gente que aparece en ese programa porque no son presentadores ni colaboradores para hacer otra cosa”.

“Cada uno que tenga la referencia que quiera en la vida. Ahora, Rafa, si no estuviera en Sálvame, tendría un gran problema en la vida”, finalizó.