El ataque directo de Jorge Javier Vázquez a Podemos: "No es peligro, es aburrimiento"

Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits.



A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más.



Seguimos esperando una negociación seria. pic.twitter.com/lVbp4FTbm0