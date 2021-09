El augurio de Pablo Iglesias sobre lo que habría que hacer en las próximas semanas

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha estrenado este lunes en El Ágora de Hora 25, la sección de debate político que comparte con José Manuel García-Margallo y con Carmen Calvo en el programa de Aimar Bretos.

Los tres políticos, fuera ya de la primera línea de combate, han dejado todo tipo de titulares sobre la actualidad política, una actualidad marcada por el bloqueo del poder judicial y por el encarecimiento de la factura de la luz.

Sobre el precio de la luz se ha pronunciado el exlíder de Unidas Podemos pidiendo unos “topes” que regulen lo que se paga por la electricidad, pero ha ido más allá: ”¿Por qué esto no se hace? Porque hacerlo implica contrariar a las grandes empresas energéticas de este país y eso no es fácil para ningún Gobierno”.

Iglesias ha comentado que “quien diga que ningún Gobierno recibe presiones miente, un Gobierno recibe presiones permanentemente”.

Para concluir su explicación ha lanzado un augurio: “Si no hay movilizaciones de la sociedad civil, si los sindicatos, si las asociaciones de vecinos, si los movimientos sociales no asumen que del mismo modo que las empresas estratégicas tienen que presionar para que bajen la factura de la luz esto será mucho más difícil, porque no basta con que Unidas Podemos y algunas fuerzas de izquierdas en el parlamento lo pidan”.